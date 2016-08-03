ГПУ: Решение об экстрадиции Ставицкого зависит от израильской стороны

Об этом сообщил начальник Главного управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Мы направили запрос. 12 июля Минюст Израиля его получил. Срок выполнения не определен. О перспективах выполнения также ничего не определено - как решат", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с декабря 2012 года по февраль 2014 года в правительстве Николая Азарова.

Он подозревается в присвоении, растрате государственного имущества путем злоупотребления властью в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В 2014 году Ставицкий был объявлен в розыск через Интерпол.

6 мая 2016 года некоторые СМИ распространили информацию о задержании Ставицкого в Израиле. Сам экс-министр опроверг это сообщение и назвал его фейком.