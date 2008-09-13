Ющенко уверен, что Днепропетровск использует свой футбольный шанс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК поздравили жителей Днепропетровска с Днем города.

В приветствии главы государства, обнародованном на его официальном сайте, в частности, отмечается: “Сегодня Днепропетровск – это важный промышленный, экономический, научный и культурный центр нашей страны. Здесь рождаются и воплощаются передовые технологии, здесь куется слава Украины как космического государства”.

По мнению В.ЮЩЕНКО, главное богатство города на Днепре – это талантливые люди, которые своим преданным трудом преумножают его славу, вносят выдающийся вклад в европейское движение нашего государства.

Президент выразил уверенность, что Днепропетровск успешно использует шанс, который дает для дальнейшего развития города проведение матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Он пожелал жителям Днепропетровска крепкого здоровья, счастливой судьбы, неисчерпаемой энергии, благосостояния и новых достижений во имя нашей Родины.

В свою очередь, А.ЯЦЕНЮК отметил, что современный Днепропетровск - это город-красавец, город, который быстро развивается, с каждым днем приобретает действительно европейский вид.

По его словам, все достижения, которыми богат Днепропетровск, состоят из ежедневного плодотворного труда, знаний и талантов его жителей. “Именно вашими руками, уважаемые днепропетровцы, создается неповторимый образ столицы Приднепровья, сохраняется его история и закладывается будущее. Ведь успехи города - это прежде всего успехи его жителей”, отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он также пожелал днепропетровцам здоровья и процветания, счастья и благосостояния, дальнейших достижений для блага Украины.