В Украину не пустили еще одного депутата Госдумы

Депутата Государственной думы РФ, атамана Союза казачьих войск России и зарубежья Виктора ВОДОЛАЦКОГО не впустили на территорию Украины, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил пресс-офицер Координационного совета атаманов Крыма Юрий ПЕРШИКОВ, российский депутат в составе делегации направлялся на заседание Постоянного межгосударственного координационного совета казачьих атаманов Беларуси, России, Украины и Приднестровья, которое состоится в субботу в Донецкой области.

В.ВОЛОДАЦКОГО, который предъявил дипломатический паспорт, задержали в пункте пропуска «Успенское», пропустив через границу всю делегацию из России в составе около 10 человек. Через три часа пограничники объяснили, что МВД Украины отказало В.ВОДОЛАЦКОМУ во въезде, так как он может дестабилизировать ситуацию в стране.

51-летний атаман Всевеликого войска Донского В.ВОЛОДАЦКИЙ был избран в Госдуму в составе федерального списка "Единой России", является членом Комитета по безопасности.

Напомним, 4 сентября во въезде на Украину было отказано другому депутату Госдумы РФ, директору Института политических исследований Сергею МАРКОВУ. С мая 2008 года украинские власти не пускают в страну мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА, а также председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина ЗАТУЛИНА.