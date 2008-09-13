Богатырева: к Януковичу не вернусь, даже если он на колени встанет

Секретарь СНБО Раиса Богатырева собирается активизировать свою политическую деятельность. Ближайшими планами она поделилась в интервью "Обозревателю": "Суть в том, что я остаюсь с партией. Для меня ПР – это не члены политсовета, а рядовые активисты и просто симпатики. Наличие у них членского билета роли не играет.

Поэтому я говорю: мой диалог с избирателем не закончен. Более того, в ближайшее время он значительно активизируется. Вердикты политсовета помешать этому не способны...

Рассматриваются все возможные варианты. Покидать активную политику я точно не собираюсь. План моих действий состоит из многих частей... Соответствующие заявления прозвучат уже скоро".

"А в саму партию Януковича я не вернусь никогда! Никогда, даже если он неожиданно захочет встать на колени!", - сказала Раиса Богатырева.