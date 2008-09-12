Кириленко: легализации союза БЮТ с ПР недолго ждать осталось

"Наша Украины" не создавала и не собирается создавать коалицию с Партией Регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове председатель партии “Народный Союз Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, БЮТ и Партия Регионов фактически уже создали новую коалицию. “Думаю, что мы не долго будем ожидать ее юридической легализации с последующей сменой правительства, привлечением министров из Партии Регионов в Кабмин Юлии ТИМОШЕНКО и переписыванием Конституции на двоих”, – сказал В.КИРИЛЕНКО, добавив, что "Наша Украина" готова к переходу в оппозицию.

Также он отметил, что в случае внеочередных выборов партия готова принимать в них участие.

По поводу изменений к законодательству, которые может предложить коалиция в новом формате, председатель НСНУ заявил: "Как может действовать коалиция, когда одна из ее сторон заявляет, как это сделала Юлия ТИМОШЕНКО, что через две недели она представит новую Конституцию. Мы подозреваем, что это будет Конституция с уничтожением всей вертикали президентства, и Украину разделят на две части: в одной будет властвовать одна политическая сила, в другой - другая. Остальные политические силы не будут представлены в парламенте, поскольку будет повышен проходной барьер, и из обсуждения будут изъяты вопросы Голодомора, НАТО, Черноморского флота - как этого требует Кремль".