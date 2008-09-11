Единый Центр с Народной самообороной на выборы не пойдет - Полянчич

Народный депутат Украины, член политсовета партии «Единый Центр» Михаил Полянчич исключает блокирование «Единого Центра» с Народной самообороной в случае проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время пресс-конференции в Кременчуге.

По его словам, руководство партии рассматривает вариант создания избирательного блока, но придерживается мнения идти на выборы самостоятельно.

«Если мы не договоримся, то пойдем на выборы сами. Мы рассматриваем возможность объединения с прагматичными людьми, которые поддерживают идеологию нашей партии. Я не исключаю «Нашу Украину», но только не "Народная самооборона". Такого альянса не будет», - сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.

Как сообщалось, председатель «Единого Центра» Игорь КРИЛЬ ранее заявлял, что в случае проведения в Украине досрочных парламентских выборов партия «Единый Центр» готова пойти на них в союзе с партией «Наша Украина», но лучше отдельно.