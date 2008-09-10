Посольство России получило схему перехода границ Украины для ЧФ РФ

9 сентября Министерство иностранных дел Украины вручило ноту Посольству Российской Федерации в Украине с приобщением к ней технологической схемы пересечения соединениями Черноморского флота РФ государственной границы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в среду спикер МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«Собственно, технологическая схема определяет порядок действий соединений и скорее командиров военных соединений Черноморского флота об их порядке пересечения государственной границы Украины», - сказал он.

В.КИРИЛИЧ отметил, что речь идет не о введении нового порядка пересечения государственной границы Украины военными формированиями или соединениями Черноморского флота, а о возобновлении ранее введенного порядка пересечения соединениями ЧФ РФ государственной границы Украины.

Он напомнил, что 19 мая 1999 года постановлением Кабинета Министров Украины №863 был введен разрешительный порядок пересечения соединениями ЧФ РФ государственной границы Украины.

«Следовательно, любое соединение, любая единица Черноморского флота, пересекая границу Украины, должны были предварительно получить на это разрешение», - добавил он.

По словам В.КИРИЛИЧА, в 2000 году по просьбе российской стороны разрешительный характер был заменен уведомительным. И таким образом, в постановление КМУ были внесены изменения, предусматривавшие вместо получения разрешения всего лишь информирование о пересечении государственной границы Украины.

«Таким образом, Указ Президента Украины и постановление КМУ всего лишь возобновляют действующие ранее разрешения на пересечение военными формированиями ЧФ РФ госграницы Украины, определяют движение и технологические моменты, предшествующие пересечению границы», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, к предварительно определенному порядку пересечения госграницы Украины, которая предусматривала необходимость заполнения определенных схем и таблиц, всего лишь добавляются два нововведения – представление списка членов экипажа военного судна, пересекающего государственную границу Украины, и представление списка членов экипажа летательного аппарата ЧФ РФ.

Как сообщал УНИАН, 13 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота России, которые находятся на территории Украины.

Кроме того, глава Украинского государства утвердил порядок передвижения военных формирований Черноморского флота РФ вне мест их дислокации на территории Украины.

27 августа Кабинет Министров Украины на выполнение Указа Президента утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, кораблями и летательными аппаратами ЧФ России, которые дислоцируются на территории Украины.