Тимошенко говорит, что Медведько отказался копать на нее

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Генеральная прокуратура отказалась создавать совместно с СБУ следственную группу по расследованию фактов предательства национальных интересов премьер-министром Украины.

Об этом она заявила в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

По словам премьера, об этом говорится в письме Генпрокуратуры в адрес СБУ, выдержки из которого Ю.ТИМОШЕНКО ранее в понедельник зачитала в телеэфире.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО зачитала фрагмент письма, в котором говорится следующее: «Приведенные в письме (в письме СБУ в адрес Генпрокуратуры – УНИАН) факты о конкретных нарушениях закона, нанесенном вреде и виновных в этом должностных лицах не выявлены».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в письме говорится, что «предложение о необходимости создания совместной оперативно-следственной группы является, мягко говоря, преждевременным».