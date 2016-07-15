Гройсман анонсировал через месяц начало масштабной реформы таможни

Как передает УНИАН, об этом Гройсман сказал сегодня в эфире Винницкого государственного телевидения.

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«Сейчас мы готовимся к проведению реформы таможни. Я убежден, что мы за год это сделаем. Нас поддержало Правительство США, который также готов профинансировать данную реформу. Несколько дней назад американская миссия по изучению потребностей украинской таможни поехала домой. 14 дней работали 11 лучших американских специалистов, через 30 дней будут рекомендации и мы начнем модернизацию и искоренения коррупции», - рассказал Гройсман.

Он отметил, что первые шаги в реформировании уже сделаны – установлено видеофиксацию, прекращено действие «ореховой мафии», и тому подобное.

В рамках реформирования Гройсман убежден, что необходимо создать базу данных со странами-импортерами, необходимо определить таможенные стоимости, обеспечить контроль, обновить персонал и повысить зарплату.