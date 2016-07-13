Резонансное дело Онищенко: прокурор рассказала, когда нардепу объявят о подозрении

Об этом прокурор генеральной прокуратуры Ольга Кориняк сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

«Сообщение о подозрении, а тем более по такому резонансному уголовному делу – непростой документ. Он сложный, содержательный, основательный. Он должен быть фундаментальным, чтобы нас потом не обвинили в том, что мы каким-либо образом нарушили требования УПК... Этот документ сейчас дорабатывается. Как только он будет приведен в полное соответствие с требованиями УПК, будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщила она.

В то же время прокурор не ответила на вопрос, как быстро это может произойти.

«Здесь сложно что-то говорить по поводу сроков. Вы же видели само представление, которое вносилось в Верховную Раду. Десятки листов насчитывало. Сейчас работают над этим документом соответствующие структурные подразделения, изучают, чтобы оно было целостным, комплексным и основательным документом», - сказала Кориняк.

На вопрос, может ли такое промедление с подписанием уведомления о подозрении помешать расследованию дела, Кориняк ответила: «Трудно сказать, потому что мы же знаем, что Онищенко у нас сейчас не находится в Украине, и возвращаться, исходя из его заявлений, которые он в социальных сетях распространял, он не собирается... Если это (подготовка к подписанию уведомления о подозрении - УНИАН) займет несколько дней, не думаю, что какой-то вред будет нанесен уголовному производству».

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Как сообщал УНИАН, Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування».

По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Антикоррупционное бюро уже задержало 12 подозреваемых по этому делу.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

В настоящее время Онищенко находится за пределами Украины.

12 июля в Генпрокуратуре сообщили, что Онищенко объявят в международный розыск, если он не явится на допрос по повторному вызову.