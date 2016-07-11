Комитет ВР по вопросам свободы слова может обратиться к Порошенко по поводу закона о признании российских телепередач неевропейскими

Об этом сказал председатель подкомитета по вопросам телевидения и радиовещания, печатных средств массовой информации, информационных агентств и интернета Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Дмитрий Стеценко в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно закона о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" (относительно определения передач европейского производства) (№2766), который был принят 17 мая, 20 мая подписан председателем ВР и направлен президенту, но, согласно данным сайта парламента, до сих пор главой государства так и не подписан.

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«Мы обязательно проконтролируем этот вопрос, и будем, скажем так, заставлять, чтобы как можно скорее он был опубликован официально, надлежащим образом, и подписан также», - сказал Стеценко.

По его словам, закон президент может подписать или вернуть в парламент с замечаниями. «Если замечаний нет, то он должен быть подписан», - сказал парламентарий.

Так, заявил Стеценко, он не исключает «комитетского обращения» к президенту с вопросом, почему задерживается подписание: или президент будет предлагать правки в закон, или же просто должен его подписать. Стеценко добавил, что такая инициатива в комитете еще не обсуждалась.

Как известно, согласно ст. 94 Конституции, принятый закон подписывает председатель Верховной Рады и безотлагательно направляет его президенту, который в течение 15 дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует, или же возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в парламент для повторного рассмотрения.

Если президент в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, он считается одобренным президентом, и должен быть подписан и официально обнародован.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 мая приняла закон о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" (относительно определения передач европейского производства) (№2766).

В ст. 28 закона "О телевидении и радиовещании" установлено, что лицензиаты (кроме спутникового вещания) в промежутках времени между 07.00 и 23.00 должны придерживаться таких пропорций между украинскими и иностранными передачами: передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания – передачи украинского производства (ранее говорилось о не менее 80% для программ европейского производства); в радиопрограммах музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50% общего еженедельного объема вещания.

Согласно этой статье, передачей европейского производства считается передача, созданная одним или несколькими юридическими лицами - резидентами государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

К передачам европейского производства, кроме случаев, определенных этой частью, также относятся передачи, изготовленные по заказу юридических лиц - резидентов государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, при условии, что непосредственным производителем таких передач также являются лица-резиденты этих государств.

В то же время, в случае, если передача создана по заказу или при участии одного или нескольких юридических лиц-резидентов государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором и/или государством-оккупантом, такая передача не может считаться передачей европейского или украинского производства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.