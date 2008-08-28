Умер депутат Верховной Рады Крыма Алексей Крыжко

На 71-м году жизни скончался председатель совета Крымской республиканской организации ветеранов войны, депутат Верховной Рады Крыма, генерал-лейтенант Алексей Крыжко.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе парламента Крыма.

Депутат умер 27 августа.

«Верховная Рада и Совет министров Автономной Республики Крым выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея Крыжко, его соратникам и единомышленникам», - говорится в сообщении.

*** А.Крыжко родился 7 июля 1938 года в селе Победное Джанкойского района Крымской АССР. 35 лет своей жизни А.Крыжко отдал службе в Вооруженных Силах, пройдя путь от командира взвода до руководителя космодрома «Байконур», начальника Центра административного управления стратегическими ядерными силами Генерального штаба Министерства обороны Украины.

Заслуги А.Крыжко отмечены государственными наградами – орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги» II и III степени, «За мужество». Он удостоен знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу».

В ВР Крыма всего 100 депутатов.