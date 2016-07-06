Порошенко раскритиковал "наезды" силовиков на IT-компании

Об этом он сказал сегодня во время встречи с лидерами успешных украинских стартапов, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Те сообщения в СМИ, которые были по поводу обысков, «наездов» на IT-компании, не приносят пользы ни государству, ни имиджу Украины в мире, ни наведению справедливости. Может, и есть проблемы с тем, что кто-то использует не по назначению льготы и поддержку, которую государство оказывает IT-индустрии, но бороться с этим точно надо не через обыски в известных IT-компаниях», - подчеркнул президент.

Порошенко положительно отметил развитие стартапов в Украине, добавив, что сейчас 3% украинского ВВП создает IT-отрасль, и за последнее время в этой сфере было создано 15 тыс. рабочих мест со средней зарплатой не менее 2 тыс. долларов.

Глава государства отметил значительные перспективы украинской IT-индустрии. Порошенко заверил, что власть работает над улучшением инвестиционного климата, в том числе на это направлены изменения в Конституцию в части реформы правосудия. Также разрабатываются и проводятся изменения в администрировании налоговой системы и защите честного и прозрачного бизнеса от каких-либо притеснений со стороны правоохранительных органов.

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В свою очередь представители успешных украинских стартапов обратились с инициативой создания специального государственного института, который будет заниматься вопросами инноваций.

Что касается выделения бюджетных средств на инновационные проекты, глава государства подчеркнул, что государство будет финансировать те направления, которые на сегодняшний день решают вопросы его выживания. В частности, Министерство обороны и «Укроборонпром» будут финансировать разработки в области оборонной промышленности.

Представители украинских стартапов также обратили внимание на сложность оформления рабочей визы в Украину для иностранцев. Президент отметил, что визы в IT-индустрии должны выдаваться по отдельной процедуре, и для этого должен быть разработан соответствующий законопроект.

По данным пресс-службы, во встрече приняли участие, в частности, президент компании «Квазар-Микро» и основатель и президент hi-tech холдинга KM Core Евгений Уткин, основатель компании Kodisoft Дмитрий Костик, основатель и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital Елена Кошарная, заместители главы Администрации президента Дмитрий Шимкив и Ростислав Павленко, советник президента Александр Пасхавер.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля пресс-служба СБУ заявила о том, что силовики пресекли в Киеве деятельность игорного онлайн-бизнеса, который находился в подчинении двух IT-компаний с российскими корнями и занимался финансированием незаконных террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Позже в СМИ появилась информация о том, что обыски проводились в киевской компании Lucky Labs, которая занимается разработкой программного обеспечения и входит в состав IT-бизнеса «Эм Айти Компани».

Как сообщила в ответ на запрос УНИАН менеджер по персоналу Lucky Labs Мария Лесная, в прошлом году СБУ уже проводила обыск в офисе Lucky Labs с последующим изъятием техники, после которого компания вынуждена была обратиться в суд, который постановил вернуть изъятое оборудование компании. По словам Лесной, в этом году Lucky Labs также намерен решить этот вопрос с помощью судебного вмешательства.

В 2015 году участились случаи проведения обысков украинских IT-компаний силовыми структурами с дальнейшим изъятием оборудования. В частности, в начале сентября СБУ провела обыски в днепропетровском офисе компании Luxoft, а в июле – в офисе компании Plarium, а в январе 2016 года – в офисе интернет-провайдера «Адамант».

Согласно оценкам представителей IT-отрасли, в результате обысков и изъятия серверов предприятия в прошлом году потеряли около 10-15 млн долл.

24 декабря 2015 года депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона №3719 «О внесении изменений в УПК Украины относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении». Данный законопроект предусматривает ограничение возможностей правоохранительных органов по изъятию серверов IT-компаний, чтобы таким образом защитить бизнес от противоправных действий силовиков.