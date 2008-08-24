Янукович: ПР будет инициировать изменения в Конституцию

Фракция Партии регионов будет инициировать создание временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по внесению изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве сообщил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что фракция Партии регионов ведет переговоры со всеми фракциями парламента по внесению изменений в Основной Закон. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что фракция ПР уже зарегистрировала проект закона по внесению изменений в Конституцию.

«Мы будем пытаться начать этот процесс как можно скорее», - сказал лидер Партии регионов.

По его словам, от эффективности власти будет зависеть будущее нашей страны, ведь в нынешнем состоянии она не может дальше жить.