Янукович: ПР будет инициировать изменения в Конституцию
В парламенте нужна спецкомиссия
Фракция Партии регионов будет инициировать создание временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по внесению изменений в Конституцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве сообщил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что фракция Партии регионов ведет переговоры со всеми фракциями парламента по внесению изменений в Основной Закон. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что фракция ПР уже зарегистрировала проект закона по внесению изменений в Конституцию.
«Мы будем пытаться начать этот процесс как можно скорее», - сказал лидер Партии регионов.
По его словам, от эффективности власти будет зависеть будущее нашей страны, ведь в нынешнем состоянии она не может дальше жить.