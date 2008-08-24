Ющенко о политическом противостоянии, коллективной безопасности, языке, полуостровах и обозримой перспективе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует объявить мораторий на политическое противостояние и начать работу Верховной Рады для улучшения жизни граждан.

Об этом глава государства сказал, выступая на параде войск по случаю 17-й годовщины независимости Украины.

«Я требую объявить мораторий на политическое противостояние в вопросах, которые непосредственно касаются благосостояния наших людей. Предлагаю безотлагательно начать совместную внеполитическую работу парламента и правительства над пакетом решений по главным проблемам социальной и гуманитарной политики», - сказал Президент. В частности, по его словам, речь идет о повышении покупательской способности людей, вопросов занятости населения, урегулирования тарифов, а также повышения доступности жилья.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что также должна быть рассмотрена общегосударственная программа оздоровления нации.

Еще одним приоритетом Президент назвал «коренное экономическое обновление». В его основе должна быть новая эффективная энергетическая политика, реальный переход к инновационной модели экономического развития, уточнил он.

«Мы имеем ясное виденье задач и инструментов нашей работы, мы способны качественно изменить ситуацию в Украине в досягаемые и конкретные сроки. Мы обязаны переступить через постоянные выборные соревнования, мы способны на это», - сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО призвал нацию и украинский политикум объединиться вокруг интересов Украинского государства.

«Я прошу вашей воли и веры в себя. Мы однозначно очистим свое пространство и откроем новую перспективу Украины, в наше сердце должен войти дух победы. Я верю в нашу силу.» - сказал Президент.

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Украина сделает все, чтобы не допустить какой-либо силовой эскалации в нашем регионе.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина приложит все усилия, чтобы сплотить мир вокруг мирного, правового и справедливого решения замороженных конфликтов. Президент подчеркнул, что это является доктриной Украины.

«Наш парад – это гордость за каждого украинского воина, который оберегает родную Отчизну, это знак безопасности и защищенности, на которые может рассчитывать каждая украинская семья. За семнадцать лет Украина убедилась в собственных силах, мы встали на путь государственной зрелости», - сказал Президент.

По его словам, Украина обязана достичь намного больших результатов. «Альтернативы нет: внешние опасности и интересы развития страны должны мобилизовать все здоровые силы Украины, мерило одно – национальные интересы», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил солидарность с грузинским народом и осудил от имени государства любые попытки подорвать нынешний мировой порядок и его демократические ценности.

Также в ходе речи В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что для Украины нет альтернативы присоединения к европейской коллективной безопасности.

«Мы должны ускорить работу по обретению членства в общеевропейской системе безопасности и повышению обороноспособности нашей страны», - сказал Президент, выразив уверенность, что лишь эти шаги будут гарантировать безопасность государства и неприкосновенность его границ.

«Каждый, кто заботится об Украине, должен сказать откровенно – членство в евроатлантической системе безопасности – это единственный способ полноценно защитить жизнь и благосостояние наших семей, детей и наших внуков», - сказал Президент Украины.

Он напомнил слова историка Вячеслава ЛИПИНСКОГО о том, что нации, в которых преобладает нейтральность, неминуемо обречены на смерть и рабство.

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Украина не допустит никакого внешнего вмешательства в ее языковую, религиозную и гуманитарную политику.

«Мы, украинский народ, - хозяева на родной земле, и никто и никогда не будет решать за нас, на каком языке общаться, в какой церкви молиться. Никто нам не будет указывать, какую выбирать дорогу. Никто и никогда не будет отмерять наши границы, острова и полуострова»», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что Украина является открытым и свободным государством.

Он заметил, что основой внешней политикой Украины является и будет оставаться политика добрососедства. «Мы – открытая и свободная страна, и с доброй волей относимся к каждому нашему соседу и каждому нашему партнеру. Наша внешняя позиция четкая – добрососедство, выгодное сотрудничество и строгое соблюдение норм международного права», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент заметил, что Украина хорошо осознает угрозы, которые все острее оказываются в ее регионе и в глобальных мировых отношениях.

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что обретение членства в Европейском Союзе является для Украины вопросом обозримой перспективы.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что политика объединенной Европы является и украинской политикой.

Он отметил близость политики Украины к демократическим принципам Европы: «Украина продолжает логику геополитических процессов объединенной Европы, демократия и европейская принадлежность является природой нашего народа».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что возвращение Украины в европейский дом является делом «уже ближайшей, осязаемой перспективы».