Ющенко: сегодня день нашей победы
Президент выступил на праздничном приеме
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина выдержит все вызовы и никогда не утратит свою независимость.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на торжественном приеме по случаю 17-й годовщины Независимости Украины.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что идея Независимости вошла в сознание всего украинского народа. "Возвращение к прошлому уже немыслимо", - сказал Президент.
Он выразил уверенность, что Украина стоит на пороге новых свершений, и основой этого является возрождение национальной памяти, традиций, языка и т.д.
Президент сказал: "Украина открывает себя перед миром и в то же время открывает себя для себя".
В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина может гордиться многими достижениями, в том числе высокими темпами экономического роста, а также тем, что она твердо придерживается курса на членство в НАТО и Евросоюзе.
"Это наш ориентир, это наш неизменный и необратимый украинский выбор", - сказал он.
Президент подчеркнул, что Украина внимательно относится к новым опасностям и угрозам как внутренней, так и внешней жизни. "Я твердо знаю: Украинское государство способно найти все надлежащие ответы на возникающие вызовы", - сказал он, добавив, что "сегодня - день нашей победы и нашего успеха".
В.ЮЩЕНКО поздравил всех собравшихся с Днем Независимости.
На торжественном приеме присутствуют жена Президента Екатерина ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, министры, в том числе министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, руководители силовых ведомств, иностранные гости, деятели культуры и искусства, а также олимпийцы, получившие награды в Пекине.