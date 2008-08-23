Ющенко: сегодня день нашей победы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина выдержит все вызовы и никогда не утратит свою независимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на торжественном приеме по случаю 17-й годовщины Независимости Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что идея Независимости вошла в сознание всего украинского народа. "Возвращение к прошлому уже немыслимо", - сказал Президент.

Он выразил уверенность, что Украина стоит на пороге новых свершений, и основой этого является возрождение национальной памяти, традиций, языка и т.д.

Президент сказал: "Украина открывает себя перед миром и в то же время открывает себя для себя".

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина может гордиться многими достижениями, в том числе высокими темпами экономического роста, а также тем, что она твердо придерживается курса на членство в НАТО и Евросоюзе.

"Это наш ориентир, это наш неизменный и необратимый украинский выбор", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина внимательно относится к новым опасностям и угрозам как внутренней, так и внешней жизни. "Я твердо знаю: Украинское государство способно найти все надлежащие ответы на возникающие вызовы", - сказал он, добавив, что "сегодня - день нашей победы и нашего успеха".

В.ЮЩЕНКО поздравил всех собравшихся с Днем Независимости.

На торжественном приеме присутствуют жена Президента Екатерина ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, министры, в том числе министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, руководители силовых ведомств, иностранные гости, деятели культуры и искусства, а также олимпийцы, получившие награды в Пекине.