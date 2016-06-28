В Москве отпраздновали День Конституции Украины (фото)
21:41, 28 июня 2016Политика
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В Москве в Национальном культурном центре Украины отпраздновали День Конституции.
В Москве отпраздновали День Конституции Украины / Фото УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на собрание собрались представители украинской громады в Москве, украинские дипломаты и обычные москвичи, которые поддерживают Украину.
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Часть участников надела вышиванки и взяла с собой детей. Празднование началось с развертывания огромного государственного флага Украины.
После торжественной части перед гостями Национального культурного центра выступили музыкальные творческие коллективы из Украины.
В Москве отпраздновали День Конституции Украины / Фото УНИАН
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