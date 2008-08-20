Генпрокуратура все еще не получила доказательств "измены" Тимошенко

Генеральная прокуратура еще не получала материалов от Секретариата Президента Украины относительно проверки действий премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА.

«На вчерашний вечер Генеральная прокуратура никаких материалов по этому поводу не получала», - заявила Т.КОРНЯКОВА, отметив, что не имеет информации о том, поступали ли такие документы сегодня утром.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст правоохранительным органам для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях действующего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение относительно поддержки кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий относительно пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

«Координация проекта «Выборы-2010» возложена на созданный в Москве центр во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ. В центр также входят Сергей КЛЮЕВ, Григорий СУРКИС и Александр ЗАДОРОЖНИЙ. Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий ТАБАЧНИК”, говорится в сообщении.

При этом, отмечает А.КИСЛИНСКИЙ, на реализацию проекта поддержки Ю.ТИМОШЕНКО уже зарезервировано около 1 миллиарда долларов США.

«Работа предвыборного штаба уже фактически начата. К ней приобщаются украинские финансово-промышленные группы, которые уже успели отличиться на поддержке пророссийского проекта в 2004 году. Находясь с ближайшим окружением на Сардинии, ТИМОШЕНКО созывает под свои знамена «вчерашних», которые стремятся к реваншу, во главе с МЕДВЕДЧУКОМ. Недавно, по личному приглашению ТИМОШЕНКО Ю.В., к ним присоединился и КУЧМА Л.Д., прилетев в субботу на Сардинию», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.