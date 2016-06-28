Как Рада провела торжественное заседание в День Конституции (фоторепортаж)

17:10, 28 июня 2016
Политика
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Сегодня состоялось торжественное заседание в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.

УНИАН

В заседании приняли участие президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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Также на заседании присутствовали, в частности, первый президент Леонид Кравчук, предыдущие президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и народные депутаты первого, второго и нынешнего созывов, представители дипломатического корпуса, духовенства.

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