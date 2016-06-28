Как Рада провела торжественное заседание в День Конституции (фоторепортаж)

Сегодня состоялось торжественное заседание в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter