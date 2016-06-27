Гройсман: Антироссийские санкции могут быть отменены, когда агрессор начнет уважать международное право
Антироссийские санкции могут быть отменены только тогда, когда агрессор откажется от своих планов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Фонде им. Кербера перед экспертами и представителями политических, бизнесовых кругов в Берлине.
"Это агрессия не только против Украины, а против всего цивилизованного мира, это разрыв между демократическим миром и миром, который не уважает наши права, что не верит в международное право, а хочет установить новые правила", - отметил он.
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"Это конфликт не только в Украине, это конфликт в Европе, который угрожает всему континенту, поэтому мы должны быть сильными, стойкими и должны бороться с агрессором, который хочет изменить нашу жизнь", - заявляет Гройсман.
По его словам санкции против России были введены за нарушение международного права и могут быть отменены только тогда, когда агрессор откажется от своих планов, начнет уважать международное право и право народов на самоопределение.
Как сообщал УНИАН, во время совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам встречи Гройсман заявил, что Украина выполнила все технические требования, необходимые для введения безвизового режима с Европейским Союзом, и ЕС ожидает принятия соответствующего решения в 2016 году.