Гройсман: Антироссийские санкции могут быть отменены, когда агрессор начнет уважать международное право

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Фонде им. Кербера перед экспертами и представителями политических, бизнесовых кругов в Берлине.

"Это агрессия не только против Украины, а против всего цивилизованного мира, это разрыв между демократическим миром и миром, который не уважает наши права, что не верит в международное право, а хочет установить новые правила", - отметил он.

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"Это конфликт не только в Украине, это конфликт в Европе, который угрожает всему континенту, поэтому мы должны быть сильными, стойкими и должны бороться с агрессором, который хочет изменить нашу жизнь", - заявляет Гройсман.

По его словам санкции против России были введены за нарушение международного права и могут быть отменены только тогда, когда агрессор откажется от своих планов, начнет уважать международное право и право народов на самоопределение.

Как сообщал УНИАН, во время совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам встречи Гройсман заявил, что Украина выполнила все технические требования, необходимые для введения безвизового режима с Европейским Союзом, и ЕС ожидает принятия соответствующего решения в 2016 году.