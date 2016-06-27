Гройсман: Украина выполнила все технические требования для введения безвизового режима

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам встречи в понедельник, 27 июня, сообщает Правительственный портал.

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«Украина выполнила все технические требования по внедрению безвизового режима. Сейчас решение по Европейским Союзом. Мы ожидаем в ближайшее время, что такое решение будет принято, после решения внутренних процедур Европейского Союза. Мы их уважаем, и ждем с нетерпением принятия необходимых решений», - заявил он.

По словам Гройсмана, вопрос введения безвизового режима Европейским Союзом для Украины стал одной из тем переговоров с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Я надеюсь, что в 2016 году такое решение будет принято и украинцы смогут беспрепятственно передвигаться Европейским Союзом», - сказал Гройсман.

«Я убежден в том, что украинцы будут безупречно выполнять все необходимые требования по соблюдению законодательства и введения безвизового режима», - подчеркнул он.

«Безвизовый режим для нас как пережиток советского прошлого, как бюрократическая стена, которая разделяет европейскую страну от большой европейской семьи», - отметил премьер-министр.