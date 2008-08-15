Канада отменила совместные военные учения с Россией

Канада в четверг отменила совместные военные учения с Россией из-за ее участия в грузино-осетинском конфликте, сообщает агентство Франс Пресс.

"В свете текущей ситуации в Грузии и после консультации с нашими американскими союзниками, мы пришли к согласию, что было бы нецелесообразно проводить совместные учения "Бдящий орел" (Vigilant Eagle)", - заявил министр обороны Канады Питер Маккей.

Совместные учения объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD) и России должны были начаться 20 августа.

Ранее появились сообщения об отмене учений FRUKUS-2008 в Японском море из-за отказа участия в них кораблей США и Великобритании.