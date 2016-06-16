В Раде зарегистрировано представление о лишении неприкосновенности Онищенко

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.

«Представление на Онищенко зарегистрировано. Н.Холодницкий с пакетом документов направился в ВР», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко сегодня, 16 июня, направил на рассмотрение Верховной Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Соответствующий документ генпрокурор выложил на своей странице в Facebook.

15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Онищенко.

В течение дня в Киеве продолжался обыск помещений народного депутата.

Онищенко подозревают в присвоении государственного имущества. В деле фигурирует сумма в 3 млрд грн.