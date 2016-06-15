Депутату Онищенко "светит" до 12 лет тюрьмы – НАБУ

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Twitter.

"Статьи, которые инкриминируются Онищенко, предусматривают наказание от 7 до 12 лет заключения", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, НАБУ в среду, 15 июня, передало в Генеральную прокуратуру Украины представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Онищенко.