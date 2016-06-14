"Путин - не Гитлер": Запад переоценивает президента РФ и опасность, которую он несет - эксперт

Об этом он заявил в интервью ЛІГА.net.

"Запад переоценивает Путина и опасность, которую он несет. Что бы ни говорила Хиллари Клинтон, Путин - не Гитлер. Он знает, когда надо остановиться", - сказал эксперт.

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Отвечая на вопрос, каковы сценарии развития гибридной войны на Донбассе, Мартин ван Кревельд отметил, что с ее началом получили широкое распространение спекуляции насчет того, что Путин собирается сделать. "Говорили, что он захватит Украину, что вторгнется в Балтию, что он будет бомбить всех, кто станет на его пути... Ничего из этого не произошло. Частично - потому, что, как я уже сказал, он знает, где остановиться, частично же - потому, что Запад, не желая прямого противостояния с Россией, особо не помогает Украине", - пояснил историк.

По его словам, эту войну направляет тот факт, что значительная часть жителей Донбасса является или считает себя русскими. "Конфликт, получившийся в результате на Донбассе - не обычная межгосударственная война и не гражданская война, а нечто среднее", - отметил Мартин ван Кревельд.

Ранее Кревельд назвал две причины возможного распада России: экономическая ситуация, которую усугубляют западные санкции и падение цен на нефть. Вторая - то, что 30% населения России являются мусульманами.