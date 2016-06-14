В деоккупации Крыма Украине нужно отказаться от популизма

Более двух лет, прошедших после оккупации Крыма, украинские власти так и не смогли продемонстрировать способности решить вопрос его скорейшего возврата. Политики и чиновники все чаще прибегают к откровенному популизму, подменяя им действительно необходимые конструктивные действия.

Подобным образом действуют и многие общественные деятели, независимые эксперты. Складывается впечатление, что о крымской теме они также вспоминают лишь вскользь, поверхностно, исключительно для поднятия собственного рейтинга. Они ограничиваются громкими заявлениями, хотя одновременно призывают к конкретным действиям европейцев, американцев и других представителей мировой общественности, которые уже показали свою активную позицию в этом вопросе. Более того, украинская сторона не спешит использовать на практике те ограничительные меры по отношению к РФ, к которым сама призывает цивилизованный мир. Прежде всего, это касается необходимости расширения экономических санкций.

Можно назвать и другие примеры явного популизма и непоследовательности. Так, некоторые аналитики регулярно предлагают западным партнерам в срочном порядке отключить Россию от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Они уверяют, что именно такая серьезная мера парализует экономику РФ и заставит государство отказаться от агрессивных и незаконных действий. Предложение радикальное, но неосуществимое. Ведь западные партнеры тоже проводят платежи РФ, используя SWIFT. К примеру, оплачивают поставки газа, нефти, различных российских товаров.

Украинская сторона не спешит использовать на практике те ограничительные меры по отношению к РФ, к которым сама призывает цивилизованный мир

Что очень важно — в товарных отношениях с РФ Украина также использует SWIFT. И пока что отказываться от него не собирается. Потому что не имеет альтернативных вариантов для осуществления платежей.

Еще одно громкое популистское заявление касается необходимости введения эмбарго на поставки в Европу газа из РФ. Оно предполагает, что страны ЕС смогут обойтись без российского голубого топлива за счет диверсификации его поступлений. И в этой ситуации Украина снова демонстрирует непоследовательность. Ведь она по-прежнему закупает газ у России, планируя и дальше делать это при адекватной цене на топливо.

В тех случаях, когда наша страна все же идет на радикальные меры, она не просчитывает наперед их возможные результаты и последствия.

Так, после оккупации полуострова РФ Украина в значительной степени прекратила поставки продуктов питания на полуостров. Инициаторы блокады надеялись, что крымчане на собственных желудках поймут, что без Украины им не обойтись, и сами захотят вернуться. Однако результат получили другой: вместо украинских продуктов питания в крымских торговых сетях появились российские. Более того, крымчане враждебно отнеслись к украинской продуктовой блокаде. В позитив нам она не сыграла, крымский рынок Украина потеряла.

В значительной степени этому также способствовала российская пропаганда, которая безраздельно господствует на полуострове. Украина не противопоставляет ей адекватных контрдействий, поэтому ей сложно рассчитывать на успех и поддержку.

С недавних пор в общественных кругах Украины стали активно продвигать идею крымской национальной автономии и ее обязательного закрепления в отечественном законодательстве.

Идея новаторская и уже сейчас находит немало сторонников. Но она лишается смысла до тех пор, пока Крым находится под российской оккупацией. А это значит, что усилия инициаторов уводят реальную работу, связанную с возвращением АРК в Украину, в другое русло. На второй план отступают вопросы, связанные с восстановлением нарушенных экономических прав украинского государства и бизнеса. И минимизируется важность вопроса деоккупации Крыма не только в нашем государстве, но и на мировой арене.

Сегодня крайне необходимо, чтобы популизм в крымском вопросе, наконец, уступил место прагматизму, а украинская власть и общественность начали применять действенные меры для его решения. Это особенно актуально накануне парламентских слушаний, которые намечены на 15 июня. В этот день народные депутаты, общественные деятели и независимые эксперты планируют рассмотреть крымский вопрос.

В общественных кругах Украины стали активно продвигать идею крымской национальной автономии и ее обязательного закрепления в отечественном законодательстве

Тема предстоящих слушаний касается стратегии реинтеграции в Украину временно оккупированной территории АРК и города Севастополь. Предполагается, что участники парламентских слушаний обменяются мнениями по поводу ситуации, сложившейся сегодня на украинском полуострове. Также они обсудят проблемы, с которыми столкнулось украинское общество в результате насильственного отторжения Крыма, пути и методы их решения.

Примечательно, что столь важный вопрос в украинском парламенте рассматривается через два с лишним года после аннексии Крыма. При этом речь идет о том, чтобы этот вопрос просто обсудить без принятия конкретных решений к исполнению.

Необходимость в четкой стратегии созрела уже давно. Более того, возникли реальные предпосылки для ее разработки. Недавно в Украине было создано новое министерство, призванное заняться вопросами деоккупации территорий, над которыми официальный Киев временно потерял контроль, оно должно инициировать подготовку этого важного документа.

Что касается глобального плана действий по деоккупации полуострова, то стратегию целесообразно строить из трех блоков: международного, конституционного и гражданского.

Прежде всего, наше государство должно активизировать действия в международном правовом поле. Необходимо обратиться в Международный суд ООН с иском против России за агрессию, осуществленную ею по отношению к Украине. Важно этот иск подкрепить конкретными фактами и примерами, документально закрепить их. Это поспособствует решению крымского вопроса в пользу Украины. Обращение в Международный суд ООН станет подтверждением серьезности намерений Украины вернуть полуостров.

Недавно в Украине было создано новое министерство, призванное заняться вопросами деоккупации территорий

Международный блок стратегии также должен предусматривать защиту прав украинских и крымских представителей бизнеса в международных коммерческих арбитражах и иностранных судах.

Конституционный блок должен предполагать внесение изменений в Основной закон. Их необходимость связана с оккупацией части украинской территории, а также с введением ограничений на реализацию фундаментальных прав и свобод граждан Украины, проживающих в Крыму. Одновременно этот блок должен предусматривать внедрение норм, запрещающих проведение местных референдумов.

Конституционные изменения позволят четко сформулировать и закрепить внутреннюю позицию нашей страны относительно российской агрессии.

Гражданский блок предполагает решение вопросов, в частности, связанных с защитой прав жителей Крыма на труд, образование и свободу передвижения. Он также предусматривает избежание двойного налогообложения физлиц и обеспечение социальных выплат, в том числе, пенсий. Особое внимание также должно быть уделено соблюдению прав переселенцев с полуострова на материковую Украину.

Одновременно Украина должна постоянно фиксировать и предоставлять мировому сообществу подтверждения экономических потерь, которые наша страна до сих пор несет в результате российской оккупации Крыма. Все это дает нам право впоследствии обращаться к нашим западноевропейским, американским и другим партнерам относительно усиления санкций к РФ.

Предлагаемая стратегия позволит нашей стране заменить нынешний популизм на конкретную, четко спланированную и эффективную работу. Главное — не затягивать с утверждением этого важного документа. Чем быстрее мы приступим к его реализации, тем быстрее вернем Крым в Украину.

Алексей Стародубов, директор Крымского Экспертного Центра