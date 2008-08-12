Ющенко: все украинские граждане будут возвращены на Родину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прилагает все необходимые усилия для обеспечения эвакуации граждан Украины из зоны боевых действий в Грузии.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«По моему распоряжением уже осуществлено два чартерных авиарейса, которые доставили украинских граждан из Грузии на территорию нашего государства. Все украинские граждане будут возвращены на Родину. Ни один украинец не останется наедине с бедой», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства сообщил, что по его поручению в Посольстве Украины в Тбилиси и в Консульском агентстве Украины в Батуми организованы круглосуточные штабы, которые оказывают необходимую помощь украинцам.

Также по поручению В.ЮЩЕНКО к эвакуации украинских граждан в случае необходимости будут привлечены дополнительные транспортные возможности.

В Секретариате Президента напоминают, что по состоянию на утро 12 августа в дипломатические представительства Украины в Грузии обратились около 350 граждан с просьбой оказать содействие в эвакуации.

На сегодняшний день эвакуация возможна из аэропортов Тбилиси и Батуми, морским транспортом из порта Батуми.

На это время уже эвакуирован 141 гражданин Украины.

Также сегодня из порта Батуми планируется отбытие парому компании Укрферри. Ожидается, что им смогут выехать до 150 граждан Украины.

Некоторые украинцы самостоятельно выезжают из Грузии в Украину через Армению.