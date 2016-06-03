Пресс-конференция Порошенко: прямая трансляция
15:00, 03 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко 3 июня проводит пресс-конференцию.
REUTERS
Глава государства выступает в Администрации президента.
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Предыдущую пресс-конференцию глава государства давал в январе 2016 года.
Как сообщал УНИАН, 2 июня Верховная Рада Украины приняла президентский проект изменений в Конституцию в части правосудия.
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