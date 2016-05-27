Савченко побывала в сессионном зале Рады (фото)

Об этом сообщил коллега Савченко по фракции Иван Крулько, передает "Украинская правда".

"Я показывал ей зал парламента, кулуары, как записываться на выступление, ее рабочее место. Ее интересовало, какие кнопки для чего нажимаются, куда заходить, где давать комментарии, дорогу, как пройти в ее рабочий кабинет в комитете, где находится кабинет председателя Верховной Рады", – отметил нардеп.

Крулько отметил, что кроме него вместе с Савченко приехали работники секретариата "Батькивщины", помощники Надежды и ее сестра Вера.

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"Безусловно, наша команда будем ей помогать: показывать, как писать обращения, запросы, как работники должны работать и прочее", – добавил он.

Исторический момент. Надежда #Savchenko в сессионном зале ВРУ pic.twitter.com/5jx9Nl94Qp — Ivan Krulko (@IvanKrulko) May 27, 2016

Напомним, 27 мая освобожденная из российского плена Надежда Савченко дала пресс-конференцию.