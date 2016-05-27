Савченко побывала в сессионном зале Рады (фото)

16:51, 27 мая 2016
Политика
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Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко приехала в пятницу в парламент, чтобы увидеть свое рабочее место.

REUTERS

Об этом сообщил коллега Савченко по фракции Иван Крулько, передает "Украинская правда".

"Я показывал ей зал парламента, кулуары, как записываться на выступление, ее рабочее место. Ее интересовало, какие кнопки для чего нажимаются, куда заходить, где давать комментарии, дорогу, как пройти в ее рабочий кабинет в комитете, где находится кабинет председателя Верховной Рады", – отметил нардеп.

Крулько отметил, что кроме него вместе с Савченко приехали работники секретариата "Батькивщины", помощники Надежды и ее сестра Вера.

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"Безусловно, наша команда будем ей помогать: показывать, как писать обращения, запросы, как работники должны работать и прочее", – добавил он.

Напомним, 27 мая освобожденная из российского плена Надежда Савченко дала пресс-конференцию.

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