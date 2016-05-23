В Кремле заявили об участии Путина в грядущем ночном разговоре в "нормандском формате"
16:02, 23 мая 2016Политика
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Президент России Владимир Путин примет участие в предстоящих переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
"Да", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение в понедельник ночью разговора в "нормандском формате", включающем в себя РФ, Германию, Францию и Украину.
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