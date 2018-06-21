Неделя в цифрах

0 долларов получит российский газовый монополист «Газпром» от НАК «Нафтогаз Украины» за газ, который Россия якобы поставляла на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, сообщают в украинском государственном холдинге.

1 книга Ивана Федорова «Апостол», напечатанная в 1574 году, была украдена из отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им. И. Вернадского, сообщают украинские СМИ. По данному факту открыто уголовное производство.

1 древняя находка – часть дворца князя Владимира периода Киевской Руси – была сделана в результате ремонта лестницы около Десятинной церкви в Киеве, сообщают украинские СМИ.

2 граждан Украины погибли, 1 - госпитализирован в результате катастрофы грузового самолета Ан-12 в Афганистате, сообщают в МИД Украины.

12 лет занимал пост главного тренера украинского футбольного клуба «Шахтер» Мирча Луческу прежде, чем покинуть этот пост. За 12 лет Луческу у руля команды завоевал 22 титула, 5 раз подряд становилась чемпионом Украины.

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14 жилых домов высотностью от 7 до 14 этажей могут быть возведены на бывшей территории Сенного рынка в Киеве, сообщают депутаты Киевсовета.

14 участников массовой драки с перестрелкой, которая произошла на одном из московских кладбищ и в результате которой погибли, по меньшей мере, 3 человека, а 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести, могут быть арестованы по ходатайству Следственного комитета РФ. Над расследованием уголовного дела работают 40 следователей и 12 экспертов-криминалистов.

18 крымских татар находятся в заключении в аннексированном Россией Крыму, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщают украинские СМИ.

26 футболистов начнут подготовку к чемпионату Европы по футболу 2016 года в составе национальной сборной Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на главного тренера сборной Михаила Фоменко.

31 спортсмен в 6 видах спорта могут быть отстранены от выступлений в Олимпийских играх-2016 в Рио из-за допинга, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

50 детей погибли, 138 получили ранения в период боевых действий в Донецкой области, сообщают в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

51 военнослужащему Вооруженных сил Украины и 3 бойцам Национальной гвардии Украины присуждены награды за личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, сообщают в пресс-службе президента Украины.

66 человек погибли в результате крушения самолета А321 авиакомпании EgyptAir над Средиземным морем, сообщают иностранные СМИ. Самолет следовал рейсом из Парижа в Каир. Среди версий крушения власти Египта рассматривают теракт.

72 года прошло с трагического дня в истории крымскотатарского народа, когда тысячи людей в рекордные сроки были депортированы из Крыма. В Украине состоялись мероприятия в память о жертвах депортации.

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75% расходов, необходимых для организации песенного конкурса «Евровидение-2017» в Украине, может покрыть продажа билетов, считает советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило.

81,7% пенсионеров получат пенсии после перерасчета в связи с повышением прожиточного минимума с 1 мая текущего года, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

156 украинских спортсменов уже завоевали лицензии в 25 видах спорта на участие в Играх ХХХІ Олимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщают в Министерстве молодежи и спорта Украины.

157 беременных женщин в США могут быть заражены вирусом Зика, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний.

630 приказов, которые мешали оперативно принимать решения и выполнять поставленные задачи, были отменены министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщают в ведомстве. Ранее Полторак уже отменил 584 приказа министерства, выданные в период с 2010 по 2014 годы.

657 человек (гражданских и военных) включены СБУ в список пропавших без вести на Донбассе, сообщила уполномоченный президента по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. В заложниках у боевиков содержатся 112 человек. В тюрьмах РФ – 12 политзаключенных.

800 человек пропали без вести в результате масштабного схода оползней на Шри-Ланке, вызванных непрекращающимися проливными дождями, сообщают иностранные СМИ.

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50 000 боеприпасов были ликвидированы за время проведения АТО на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщают в Управлении организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

60 000 человек погибли в сирийских тюрьмах, находящихся под контролем режима президента Сирии Башара Асада с марта 2011 года, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на оппозиционный Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

14 500 000 евро может стоить Украине проведение музыкального конкурса «Евровидение-2017», считает министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщают украинские СМИ.

30 000 000 гривен дополнительно выделены Харьковским городским советом на строительство станции метрополитена «Победа». На завершение строительства станции метро «Победа» из бюджета города в 2016 году было выделено 230 000 000 гривен.

330 000 000 долларов компенсации за причиненный моральный ущерб потребовали родственники погибших в катастрофе малайзийского самолета «Боинг» рейса МН-17 от России и лично президента РФ Владимира Путина в Европейском суде по правам человека, сообщают иностранные СМИ.

420 000 000 гривен убытка понесут предприятия теплокоммунэнерго, осуществляющие поставку горячей воды в украинских населенных пунктах, из-за того, что в мае-июне будут предоставлять эту услугу по тарифу, в котором не включена новая стоимость газа, отмечают в Департаменте по регулированию отношений в сфере теплоснабжения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

13 175 000 000 гривен или 620 000 000 долларов составила стартовая цена Одесского припортового завода, согласно условий приватизации, утвержденных Кабинетом министров Украины.

77 935 000 000 гривен убытка получила банковская система Украины в 2015 году, с учетом неплатежеспособных финансовых учреждений, сообщают в Национальном банке Украины.

Маргарита Андреева