С начала конфликта на Донбассе подразделения ГСЧС ликвидировали более 50 тысяч боеприпасов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харьковской области во время брифинга сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

"За два года более 50 тысяч боеприпасов ликвидированы нашими подразделениями на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Бондарь отметил, что подразделения ГСЧС размещены и выполняют задачи вдоль всей линии соприкосновения, начиная от Станицы Луганской и заканчивая Мариуполем.

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"Сейчас почти 100 человек выполняют задания на освобожденных территориях, 100 человек – это люди, которые их меняют. А в случае возникновения ситуации, связанной с наращиванием сил на определенных объектах могут будут вовлечены до 50 человек. То есть ежедневно к выполнению работ привлекаются от 100 до 150 человек", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз выступает за принятие законодательства в Украине, которое позволит привлечь для разминирования территорий Донбасса неправительственные организации.