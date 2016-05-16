Российские оккупанты держат 18 крымских татар за решеткой

«18 крымских татар сегодня находятся за решеткой. К сожалению, по всем нашим данным этот список будет расширяться. 18 крымских татар и среди них заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, общественные активисты Али Асанов, Мустафа Дегерменджи», – сказал Чубаров.

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По его информации, 14 крымским татарам объявили о подозрении в организации террористических актов, пишет Радио Свобода.

Чубаров считает, что таким образом российская власть пытается представить крымских татар как «исламских экстремистов» в Крыму.

В конце февраля 2016 года, по данным «общественной инициативы евромайдан SOS», в аннексированном Крыму в местах несвободы по политическим мотивам находятся уже по меньшей мере 12 человек, 10 из них являются крымскими татарами.

Международные организации, а также Европарламент неоднократно заявляли о нарушении прав человека в незаконно аннексированном Россией Крыму и призвали Москву прекратить нарушения. Подконтрольная России власть Крыма называет такие заявления «преувеличением».