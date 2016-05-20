В США вирусом Зика заражены почти 300 беременных женщин

Об этом сообщает американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний, передает Русская служба Би-Би-Си.

Непосредственно на территории США вирус Зика был обнаружен в анализах 157 беременных женщин. На территориях, находящиеся под управлением правительства США, вирусом инфицированы еще 122 женщины, ожидающие появления младенца.

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Вирус Зика опасен для будущих матерей тем, что связан с серьезными врожденными пороками развития, в том числе микроцефалией у новорожденных детей.

В прошлом году в Бразилии тысячи детей родились с маленьким размером головного мозга.