Гройсман и министры прибыли в ВР, "радикалы" Ляшко занесли в сессионный зал раскладушки (фото)
10:30, 20 мая 2016Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Кабинета министров прибыли в Верховную Раду Украины.
Ляшко принес раскладушки к трибуне / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, фракция Радикальной партии Олега Ляшко внесла в сессионный зал раскладушки. Три раскладушки установили рядом с президиумом парламента, при этом некоторые члены этой фракции блокируют трибуну.
В кулуарах Ляшко заявил журналистам, что его фракция останется ночевать в сессионном зале.
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Сегодня в парламенте - Час вопросов к правительству.
УНИАН
Как сообщал УНИАН, члены фракции Радикальной партии блокируют трибуну парламента с требованием создания временной следственной комиссии по вопросам расследования скандала с офшорами, в котором задействованы высшие должностные лица.
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