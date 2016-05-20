Гройсман и министры прибыли в ВР, "радикалы" Ляшко занесли в сессионный зал раскладушки (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, фракция Радикальной партии Олега Ляшко внесла в сессионный зал раскладушки. Три раскладушки установили рядом с президиумом парламента, при этом некоторые члены этой фракции блокируют трибуну.

В кулуарах Ляшко заявил журналистам, что его фракция останется ночевать в сессионном зале.

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Сегодня в парламенте - Час вопросов к правительству.

Как сообщал УНИАН, члены фракции Радикальной партии блокируют трибуну парламента с требованием создания временной следственной комиссии по вопросам расследования скандала с офшорами, в котором задействованы высшие должностные лица.