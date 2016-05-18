Янукович может свободно передвигаться по миру - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил адвокат Виталий Сердюк, который защищает интересы Януковича.

"С учетом того, что Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича, и, кстати, этот розыск проходил по делу "Укртелекома", не по делу Майдана, на сегодняшний день нет никаких преград для спокойного передвижения Виктора Януковича по территории мира", - сказал Сердюк.

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По словам адвоката, никакие розыскные мероприятия в отношении Януковича не проводятся.

"И вообще говорить о его дальнейшем розыске даже на территории Украины нельзя, поскольку розыск продолжается, пока не будет установлено место нахождения Януковича. Поскольку место нахождения было установлено, поскольку были предоставлены официальные документы, поскольку защита не только просила, но и пыталась заставить через суд следователя по данному месту нахождения прибыть, то говорить, что человек где-то скрывается... нельзя", - утверждает адвокат.

Также он отметил, что Интерпол отказал разыскивать Януковича по делу Майдана еще с самого начала, поэтому его подзащитный может свободно передвигаться по миру.

В то же время Сердюк не ответил на вопрос, знает ли он, что Янукович был за границей, кроме России.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Янукович подозревается в организации большинства случаев насильственных действий против участников Майдана, а также в совершении ряда экономических преступлений.

В июле 2015 года тогдашний генеральный прокурор Виктор Шокин заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича.

Однако в начале этого года в Генпрокуратуре заявили, что процедура заочного осуждения за разгон Майдана так и не начата в отношении высших должностных лиц времен президента Януковича, потому как Интерпол не объявил их в международный розыск, считая, что их преследование в Украине имеет политические мотивы.