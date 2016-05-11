Климкин рассказал об определенном прогрессе на переговорах "нормандской четверки"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Климкин заявил сегодня в Берлине после переговоров.

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По словам Климкина, украинская сторона предложила "трехступенчатый план", на основании которого Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ разработает дальнейшие предложения в вопросе обеспечения безопасности на Донбассе.

"Вчера во время встречи заместителей министров были представлены очень детальные предложения по вопросу о безопасности. Эти предложения касаются координат, зон разведения, создания зон безопасности, каким образом продвигаться дальше в направлении разминирования, каким образом заставить Россию и поддерживаемых Россией боевиков предоставить доступ миссии ОБСЕ, чтобы каким-то образом контролировать ситуацию на Донбассе и, конечно, ключевой вопрос - мониторинг границ", - сказал министр.