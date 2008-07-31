Как украинцы оценивают экономическую ситуацию (опрос)

Большинство населения Украины (65,9%) считает, что экономическая ситуация в Украине ухудшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, представленные на пресс-конференции генеральным директором ООО «ФОМ-Украина» Александром БУХАЛОВЫМ.

По мнению 22,8% респондентов, экономическая ситуация остается без изменений и 7,4% считают, что ситуация улучшается. При этом затруднились ответить 4%.

Опрос общественного мнения проводился «ФОМ-Украина» 12-25 июля методом интервью по месту проживания респондентов. В опросе участвовали 2 тыс. респондентов, погрешность выборки 2,2%.