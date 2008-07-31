ВР приняла за основу проект Президента с учетом положений правительственного

Верховная Рада Украины приняла за основу проект изменений в государственный бюджет, внесенный Президентом, с учетом положений правительственного законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 440 народных депутатов из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

В принятом за основу проекте закона учитываются предложения Кабинета министров и депутатского законопроекта от фракции Партии регионов.

После этого в работе ВР был объявлен перерыв на 1 час с тем, чтобы Бюджетный комитет согласовал окончательно все цифры и внес на рассмотрение парламента для принятия в целом единый проект закона.