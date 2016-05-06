Россия намерена развалить "Минск-2" - Геращенко

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко, передает "Украинская правда".

Она напомнила, что в декабре прошлого года Европа продлила действие санкций против России.

"Именно поэтому Москва так недовольна минским форматом и стремится его развалить чужими руками, избавиться от участников групп, дискредитировать нашу работу", - заявила Геращенко.

По словам Геращенко, пока главная задача - заставить Россию выполнять обязательства.

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"Вопрос ведь не в формате, а исключительно в безответственности РФ. Агрессивная и деструктивная позиция Москвы сегодня, по сути, заблокировала нормальную работу Совбеза ООН, ОБСЕ, других международных организаций и делает безрезультатными любые международные площадки: то ли в Минске, то в Нью-Йорке или в Вене", - заявила она.

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"Поэтому вопрос стоит не столько в поиске новых форматов или расширении нормандского формата и минских групп, как в другом: как заставить РФ уважать нормы международного права и выполнять взятые на себя обязательства", - добавила она.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.