Главы МИД Вышеградской четверки посетят Киев
Министры иностранных дел Вышеградской четверки проведут совместную поездку в Киев для знакомства с новым украинским правительством премьера Владимира Гройсмана и ознакомления с ходом реформ в Украине.
Об этом министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек сообщил Радио Свобода 4 мая после встречи глав дипломатий Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и стран «Восточного партнерства» в Праге.
«Нас интересует, что мы можем ожидать от этого нового правительства», - сказал чешский министр.
«Мы едем в Киев, наша группа Вышеградских министров. И мы хотим найти дату, которая бы подходила. Возможно, в начале июня. Хотя точную дать найти пока трудно. Павел Климкин, глава МИД Украины, знает об этом визите и поможет нам его организовать. Мы бы хотели познакомиться с новым украинским правительством и хотели бы получить больше информации о нынешней ситуации», - отметил Заоралек.
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Как сообщал УНИАН, страны «Вышеградской четверки» (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия) планируют разработать специальный формат взаимодействия со странами, подписавшими соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что после прибытия в Киев сразу же отправится на встречу с президентом Петром Порошенко для доклада.
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"Вышеградская четверка планирует разработать спецформат взаимодействия со странами, которые имеют соглашения об ассоциации", - заявил Климкин.
По словам министра, «Вышеградская четверка» оказывает и будет оказывать полную поддержку безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом.
«Это очень по-соседски», - отметил Климкин.
4 мая министр иностранных дел Украины Климкин находится с рабочим визитом в Чешской Республике, в рамках которого провел ряд двусторонних встреч со своими зарубежными коллегами.