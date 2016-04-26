В начале июня еврокомиссар Ган вернется в Украину, чтобы проверить ход реформ

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом в понедельник в Брюсселе на заседании Комитета Ассоциации Украина-ЕС сообщил председатель Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Питер Вагнер.

Напомнив, что неделю назад Ган находился с визитом в Киеве, Вангер сказал: "Его ключевой мессидж был: возьмите все, что вы можете от предыдущего правительства, стройте на этом и не теряйте время, которого у вас нет. В этом отношении он указал на список ожиданий, где, как ожидает ЕС, в первые сто дней уже будут результаты. Он сам вернется в начале июня, чтобы увидеть, где мы находимся (с выполнением реформ)".

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По словам представителя ЕК, еврокомиссар "поощрял всех политиков и всех, с кем встречался, не пытаться размышлять над тем, чтобы заново изобрести колесо". "Он приветствовал все реформы, которые были проведены предыдущим правительством, который, и об этом не надо забывать, за последние 18 месяцев сделал больше для страны, чем все предыдущие правительства вместе", - подчеркнул Вагнер.

Одной из конкретных реформ, где правительство может достичь результатов, чиновник назвал реформу в сфере государственного управления. "По состоянию на сейчас мы получили впечатление от нового правительства, что у них есть сильная уверенность о том, что это в конце концов должно быть сделано", - отметил он. Чиновник также отметил решение вопроса борьбы с коррупцией, условие, которые необходимо выполнить для предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи, вопросы доступа к рынку и другие.

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"Должна быть украинская ответственность. ЕС может сделать многое, и Группа поддержки Украины тому подтверждение - мы делаем много, мы работаем интенсивно, и я возвращаюсь уже на этой неделе, чтобы продолжать с вице-премьер-министром Климпуш работу в сфере реформы государственного управления, но в конечном счете движущей силой должна быть украинская власть, украинский народ. Поэтому украинское правительство должно продолжать демонстрировать свою ответственность", - заявил Вагнер.