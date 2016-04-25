Одесский следователь, который пьяным ездил по городу, попался на торговле оружием

Правоохранитель присвоил себе вещдоки, которые проходили по делу об убийстве.10 пистолетов вместе разрешениями на их хранение и ношение, в декабре 2013 года следователь передал экс-начальнику отдела разрешительной системы, подполковнику милиции. А тот в свою очередь в период с марта по июнь 2014 года продал пистолеты через комиссионный магазин "Гарант-Альфа", сообщает 048.ua.

В прошлом году, напомним, Чернухина задержали во время езды в пьяном виде. «Хонда» майора милиции была задержана в ночь с 15 на 16 апреля сотрудниками ГАИ, дежурившими на улице Канатной.

Когда его только доставили в отделение, сотрудники ГАИ делали вид, что не знают его

У правоохранителей вызвала подозрение странная езда автомобиля. Поэтому они вместе с подоспевшими активистами «Дорожного контроля» доставили 29-летнего милиционера на экспертизу. Но тот от медицинского освидетельствования наотрез отказался.

Оказалось, что у Чернухина при себе не было ни прав, ни техпаспорта: «Когда его только доставили в отделение, сотрудники ГАИ делали вид, что не знают его. Но когда он сам начал всем рассказывать, кто он, и требовать его отпустить, то скрывать, что задержали майора милиции, стало бесполезно", - рассказывают активисты "Дорожного контроля".