Украина планирует имплементировать израильскую модель военной юстиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, эти договоренности были достигнуты во время встречи заместителя генпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса с его израильским коллегой Шароном Афеком.

В частности, была обсуждена возможность направления группы израильских экспертов в украинскую военную прокуратуру для обмена опытом деятельности военной прокуратуры и военных судов (трибуналов).

Отмечается, что создание системы украинской военной юстиции по израильскому образцу, возможно, является наиболее оптимальным, поскольку позволит обеспечить порядок и дисциплину в воинских формированиях как во время продолжающихся военных действий, так и в условиях постоянной боевой готовности.

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«Стороны отметили схожесть проблемных вопросов, сопровождающих работу военных прокуроров в Украине и Израиле, а также ожиданий и требований общества к результатам их деятельности», - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что первый визит такого уровня стал существенным шагом в дальнейшем развитии двусторонних отношений между компетентными органами обоих государств.

Как сообщал УНИАН, Матиос посетил с официальным визитом Израиль 19-21 апреля.