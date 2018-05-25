Неделя в цифрах

1 уголовное производство было открыто в Украине по факту незаконного запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины.

2,9% роста показали активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за февраль текущего года, сообщают в Национальном банке Украины. Согласно приведенным данным, с начала года активы работающих банков Украины выросли на 77 000 000 000 гривен, или на 6,1%.

3 украинские организации – Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет и Крымскую полевую миссию по правам человека – российские власти намерены признать «нежелательными» в России, сообщают российские СМИ.

3 терабайт информации было утрачено Государственной фискальной службой в результате шестидневного сбоя в работе АИС «Управление документами», сообщают украинские СМИ. Таким образом, утеряно, как минимум, 531 000 электронных документов, 26 000 данных в регистрационных карточках, 4 100 регистрационных карточек и 3 100 контрольных карточек. Вместе с тем, в Государственной фискальной службе заявляют, что все документы, утерянные в результате технического сбоя, восстановлены.

4 области Украины – Одесская, Херсонская, Запорожская и Донецкая – стали объектами разведки российских самолетов, которые проводили полеты над ними в поиске мест расположения Вооруженных сил Украины, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

8 место в рейтинге самых богатых людей в Украине занял президент страны Петр Порошенко, сообщают украинские СМИ. Самым большим толстосумом традиционно остается олигарх и владелец компании SCM Ринат Ахметов.

14 лет тюремного заключения с конфискацией имущества – такой приговор огласил украинский суд для российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Их адвокаты намерены обжаловать приговор.

29 место, против прошлогоднего 1-го, в рейтинге ста самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time занял президент России Владимир Путин, сообщают российские СМИ. На этот раз первое место в рейтинге заняла глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

82% жителей Кировограда не поддерживают рекомендацию Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления переименовать город в Кропивницкий, говорится в совместном опросе, проведенном КМИС и Социологической группой «Рейтинг».

92% от прогнозируемой площади посева украинские аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

126 украинцев остаются заложниками Российской Федерации и боевиков на Донбассе, сообщают в Службе безопасности Украины. В том числе, 12 человек содержатся на территории России.

171 страна, в том числе, Украина, подписали историческое соглашение по климату, которое было принято в Париже в декабре 2015 года, сообщают украинские СМИ. Парижское соглашение заменит действовавший до сих пор Киотский протокол и будет действовать с 2020 года для всех сторон Конвенции.

197 крымских судей, которые «предали украинское государство, изменили своей присяге, предали украинский народ», были уволены Верховной Радой Украины.

646 человек погибли в результате мощного землетрясения в Эквадоре, сообщают иностранные СМИ. По последним данным число пострадавших достигло почти 12 500 человек, 130 человек считаются пропавшими.

681 человек считаются пропавшим без вести в зоне проведения АТО, сообщила заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

2 500 человек, которые являются членами более чем 250 поселковых, городских и сельских Меджлисов, могут попасть под репрессии оккупационных крымских властей, считает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

4 700 нарушений режима прекращения огня фиксируется представителями ОБСЕ в сутки, сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, сообщают белорусские СМИ.

10 000 российских военных находятся на востоке Украины, отмечает старший аналитик по Евразии и странам бывшего СССР американской компании Stratfor Лорен Гудрич, сообщают украинские СМИ.

17 650 гривен составит заработная плата народного депутата после вступления в силу распоряжения спикера ВР об увеличении зарплат парламентариев. До подписания такого распоряжения зарплата депутата составляла 6 400 гривен. Кроме того, фонд оплаты труда помощников депутата увеличен с 12 500 гривен до 25 000 гривен.

21 000 украинцев заключили контракт с Вооруженными силами Украины с начала 2016 года, сообщают в Министерстве обороны Украины.

77 400 гривен конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, поступили в государственный бюджет Украины с начала года, сообщают украинские СМИ.

33 770 000 человек прироста населения зафиксировано в Китае за 5 лет – с последней переписи населения 2010 года, сообщают иностранные СМИ. Таким образом, населения Китая достигло 1, 373 млрд человек.

8 011 000 000 гривен составил убыток работающих украинских банков в первом квартале 2016 года, сообщают в Национальном банке Украины.

98 000 000 000 долларов объема торговли потеряла Украина из-за дискриминационных и противозаконных ограничений со стороны России, говорится в докладе Министерства экономического развития и торговли Украины.

Маргарита Андреева