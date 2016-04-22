Порошенко обогнал Фирташа в рейтинге самых богатых украинцев

Самым большим толстосумом традиционно остается олигарх и владелец компании SCM Ринат Ахметов. Его состояние достигает 3,1 миллиарда долларов. Вторым стал лидер группы "Приват" и экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский.

По данным журнала, у него 1,4 миллиарда долларов. Аналогичное состояние имеет его партнер по бизнесу Геннадий Боголюбов, в рейтинге он указан третьим, пишет ТСН.

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Четвертое место и 1,4 миллиарда гривен – у основателя инвестиционно-консалтинговой компании EastOne и зятя экс-президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука.

Поднял позиции Юрий Косюк – владелец и председатель правления ПАО "Мироновский хлебопродукт". С 769 миллионами долларов он замыкает пятерку лидеров. Шестым с 727 миллионами долларов стал президент группы DCH Александр Ярославский. Он укрепил свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Седьмую строчку занял Алексей Вадатурский, гендиректор сельхозпредприятия "Нибулон". У него 710 миллионов и подъем в рейтинге.

Поднялся вверх в топе толстосумов и президент Украины Петр Порошенко. Он оказался на восьмой ступени с состоянием в 679 миллионов долларов.

Девятым стал опальный олигарх Дмитрий Фирташ. В отличие от других богачей в первой десятке он потерял позиции – у него 665 миллионов долларов.

Замкнул первую десятку экс-нардеп четырех созывов парламента и акционер холдинга Kernel group Андрей Веревский. У него 642 миллиона гривен.

Среди новичков в списке – экс-министр охраны окружающей природной среды Николай Злочевский. Он занял 32-е место с 148 миллионами долларов. Он сместил главу АП Бориса Ложкина, который с состоянием в 146 миллионов долларов занял 33 ступень. Повысил свои позиции в рейтинге и экс-нардеп от Партии регионов и глава правления компании "Конти" Борис Колесников. В этом году у него 135 миллионов гривен. На 57 месте оказался сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник - у него 88 миллионов.

Новичками рейтинга стали братья Кличко – Владимир и Виталий. Впервые в рейтинге появились сразу на 63 месте с 80 миллионами. Среди новых фамилий в рейтинге и совладелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин. С 66 миллионами долларов он оказался на 74 месте в рейтинге толстосумов.