82% жителей Кировограда не хотят переименования города в Кропивницкий - опрос

Среди тех, кто не поддерживает, четверть готовы выйти на акции протеста против такого решения.

Об этом свидетельствует совместный опрос КМИС и Социологической группы «Рейтинг».

42,7% жителей города совсем не поддерживают переименование Кировограда, еще 24,6% "скорее не поддерживают". Поддерживают переименование города 27,7%, 4,9% затруднились с ответом на вопрос, говорится в пресс-релизе КМИС.

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Среди возможных вариантов названия города большинство жителей поддерживают нынешний вариант «Кировоград». В случае отсутствия в списке названий варианта «Кировоград» большинство населения (55%) выбирают вариант «Елисаветград». Вариант «Кропивницкий» выбирают 8%.

Если бы жителям нужно было выбирать между двумя вариантами – «Елисаветград» и «Кропивницкий» – то «Елисаветград» выбрали бы 68%, «Кропивницкий» – 13%.

При этом если бы среди вариантов переименования не было ни "Кировограда", ни "Елизаветграда", вариант "Кропивницкий" получил бы 12,4%, "Златополь" - 5,8%, "Інгульськ" - 4,8. 71,2% не смогли выбрать из предложенных вариантов.

Опрос проводился в Кировограде с 6 по 11 апреля 2016 года КМИС совместно с Социологической группой «Рейтинг» по заказу общественной организации «Кировоградское землячество». Методом личного интервью опрошено 1000 респондентов по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения города старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3.1% для показателей близких к 50%, 2,7% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 12%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Напомним, секретарь Оргбюро ЦК ВКП(б) и член Политбюро ЦК ВКП(б) Сергей Костриков (Киров), в честь которого назвали город, никогда не бывал в Кировограде и никоим образом с ним не связан.

Город переименовывают в рамках закона о декоммунизации.