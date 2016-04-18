В РФ хотят признать "нежелательными" три украинские организации

Российский Минюст, Генпрокуратура и МИД собирают и анализируют информацию для возможного признания "нежелательными" четырёх некоммерческих организаций из принятого Совфедом РФ в прошлом году "стоп-листа". Об этом заявил председатель комитета по международным делам Совфеда РФ Константин Косачев.

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По его словам, "нежелательными" могут быть признаны Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет, Крымская полевая миссия по правам человека.

Кроме того, "нежелательным" на территории РФ может быть признан Международный республиканский институт (IRI): "По этой организации соответствующие структуры собирают и анализируют информацию на предмет, представляют ли он опасность для конституционного строя РФ", — цитируют Косачева "РИА Новости".

Ранее, в июле прошлого года Совфед РФ направил обращение генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе МИД Сергею Лаврову и главе Минюста Александру Коновалову с просьбой принять дополнительные меры по противодействию "антироссийской активности иностранных и международных неправительственных организаций".

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В это обращение вошел "стоп-лист" из 12 организаций, деятельность которых, по мнению сенаторов, "нежелательна на территории РФ": Фонд Сороса, Национальный фонд демократии (NED), Международный республиканский институт (IRI), Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI), Фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд "Образование для демократии" (FED), Восточно-Европейский демократический центр, Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет, Крымская полевая миссия по правам человека.