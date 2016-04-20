Гройсман своим последним распоряжением почти в три раза увеличил зарплату нардепам (документ)
15:10, 20 апреля 2016Политика
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С 15 апреля 2016-го года Гройсман своим последним распоряжением на посту спикера Рады поднял зарплату народным депутатам.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова.
"Она вырастет с 6 тыс. 400 до 17 тыс. 650 грн. Такая же сумма будет выделяться на депутатскую деятельность", - говорится в ее сообщении.
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Кроме того, увеличивается фонд оплаты труда помощников депутата: был 12 тыс. 500 грн, стал - 25 тыс. грн.
"Все суммы указаны без учета уплаты налогов, то есть на руки будет выдаваться меньше. Получать зарплату могут не более пяти помощников. Раньше было 4", - отметила Червакова.
Отмечается, что это было последнее распоряжение Владимира Гройсмана на должности спикера.
facebook.com/chervakova
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