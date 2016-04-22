В ЕП рассказали, когда состоится заседание межпарламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил председатель делегации Европарламента в Комитете Андрей Пленкович

"Повестка дня очень насыщенная. Заседание состоится в 30-летие Чернобыльской катастрофы, и по этому поводу у нас будет особое мероприятие, посвященное сотрудничеству Украины с ЕС в сфере ядерной безопасности", - сказал он.

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Также в рамках заседания депутаты Европейского парламента и Верховной Рады обсудят вопросы политической и экономической ситуации в Украине, выполнения Минских договоренностей, имплементацию Соглашения об ассоциации и ключевые реформы, особенно в сфере борьбы с коррупцией, децентрализации, в энергетическом секторе и налоговой реформе, детализировал Пленкович.